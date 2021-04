Isola: il ritorno di Rosaria Cannavò, ex di Panucci e Cassano

Chi segue il calcio da molto tempo, non faticherà ad associare Rosaria Cannavò a Christian Panucci. La nuova naufraga, approdata sull’Isola dei Famosi giovedì sera, è stata nella sua carriera televisiva ballerina di Sarabanda e poi Letterina, quando il gruppo di poi famose era agli esordi. Una serie di piccoli ruoli che, però, hanno lanciato da un punto di vista televisivo la Cannavò.

Isola 2021: chi è Rosaria Cannavò

Siciliana, classe 1983, Rosaria ha sempre mostrato notevole ambizione e intraprendenza, decidendo di percorrere la via che l’ha condotta a Cologno Monzese e a diventare parte di quel gruppo che annovera, proprio oggi, anche la conduttrice Ilary Blasi, la naufraga Francesca Lodo e altre note ex, come la conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin.

La carriera di Rosaria Cannavò: la celebrità grazie a Passaparola

Era il 1999 quando Rosaria Cannavò riuscì a fare il suo ingresso nel gruppo di giovani e aspiranti televisive che affiancavano Gerry Scotti in uno dei quiz preserali di maggior successo dell’epoca. Le vicende che poi la travolsero, negli anni a venire, la indussero a fare delle scelte e a mettere in pausa la sua carriera sotto i riflettori, sempre accesi per via del legame con l’ex calciatore ed allenatore Christian Panucci.

La storia di Rosaria Cannavò con Panucci e il flirt con Cassano

Con Panucci, Rosaria ha vissuto una storia lunga e molto intensa, burrascosa a dir poco per via delle continue discussioni e dei tira e molla tra i due che furono poi confermati da entrambi, in successive interviste. L’epilogo fu una netta rottura e la decisione di chiudere le fila del loro rapporto, per la loro incompatibilità di vedute.

Con Antonio Cassano, invece, la Cannavò ha vissuto un flirt che ama ricordare e su cui ha speso parole diverse, nel corso degli anni manifestando una certo affetto verso quella storia giovanile e quei momenti che erano avvolti da un misto tra romanticismo ed euforia.

Sfumata anche l’insieme degli impegni televisivi, Rosaria Cannavò si è poi legata all’imprenditore Andrea Berti che poi ha sposato e con il quale si è trasferita in Svizzera. Ma il matrimonio si è concluso e in tempi più recenti ha intrapreso una relazione con Francesco Casagrande, che si occupa di Fisioterapia e Kinesiologia Applicata all’Osteopatia a Roma.

Occasione Isola per il rilancio della Cannavò

L’Isola dunque segna un ritorno in grande stile per l’ex letterina, tra amiche e con grandi, notevoli aspettative di rilancio nello showbiz nostrano.

VIRGILIO SPORT | 23-04-2021 12:55