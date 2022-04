12-04-2022 10:43

I meccanismi che sa innescare un adventure game come l’Isola possono tradursi in qualcosa di simile a un flusso di coscienza, vedi Marco Melandri, in un’occasione a cui rimanere aggrappati o anche una sorta di zavorra. La settima puntata del serale di questa edizione, condotta in maniera sempre più egregia da Ilary Blasi, ha dimostrato come addentrarsi in quel che ormai è uno show abbia un costo. Si può esplicitare il meglio di sé, ma anche non riuscire a controllare le emozioni che scaturiscono dall’essere così sovraesposti alle telecamere.

L’esplosione di Floriana: le conseguenze su Clemente Russo

Floriana Secondi, la regina del Grande Fratello, è esplosa in un moto incontrollato di esternazioni, giudizi, quasi accuse a carico della produzione, per il montaggio, e allusioni che hanno sicuramente disturbato Ilary e trascinato il compagno di gioco Clemente Russo in una voragine.

Per la formula adottata quest’anno, la loro coppia è un inedito che ha messo a dura prova la capacità di Clemente Russo, pugile campione del mondo, di gestire un personaggio come Floriana di rientro dal purgatorio della Playa Sgamada e che è esplosa in una sequenza di accuse, rimbrotti, musi e liti con i naufraghi dopo le nomination.

Nel corso della puntata, in collegamento dallo studio, è riuscita a smuovere anche la granitica Ilary che – pur mantenendo sempre la calma – ha ribadito le dinamiche del gioco e ricordato velatamente a Floriana che avere una seconda occasione vuol dire rimettersi in gioco. Pagare anche pegno.

Lo scontro con Carmen di Pietro e gli altri naufraghi

Dopo la nomination da parte di Alessandro e la mamma Carmen Di Pietro, la quale le ha anche spiegato che era motivata da una frase pronunciata da Clemente, c’è stata una escalation senza più alcuna forma di contenimento, ma abbiamo assistito all’incontinenza verbale di Floriana che non ha retto il gioco che, a suo dire, “è sulla mia persona”.

La stessa Blasi ha tentato un confronto pacato, lucido ma senza alcun risultato credibile per il pubblico e per la Palaya. Il pubblico, poi, ha fatto la sua parte, scegliendo di mandare sulla Playa Sgamada proprio la Secondi e Russo.

Clemente Russo schiacciato da Floriana

Un personaggio schiacciato dalla compagna di viaggio, dalle sue esternazioni, le sue esplosioni di giudizio e i timori di essere rigettata nel mucchio dell’anonimato che, un campione come Clemente Russo approdato con la moglie Laura, non può conoscere per via della sua grandezza e del suo talento.

E che, oltre ad aver già stancato il pubblico, rischia però di compromettere il percorso del pugile qui all’Isola.

La strategia antipatica di Clemente Russo

La stessa tesi della progressiva selezione dei migliori, ovvero dei più giovani, non è mai stata apprezzata dagli opinionisti e dai concorrenti più anziani e, dal televoto, anche dal pubblico che ha rimandato sulla Playa Sgamada Clemente, il quale continua a manifestare convinzione nella propria strategia di escludere dal gioco i più anziani che potrebbero soffrire di più la situazione di privazione.

Una scelta che, sommata all’abbinamento con Floriana, rischia seriamente di mettere in un angolo proprio lui.

VIRGILIO SPORT