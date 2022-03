L'Isola dei Famosi 2022: ecco il cast ufficiale. Cambia la formula

14-03-2022 15:32

L’attesa è (quasi) finita. Lunedì 21 marzo, in prima serata, torna su Canale 5 una nuova edizione, rivista e rimaneggiata, dell’Isola dei Famosi versione Ilary Blasi: confermata, dunque, l’ironica conduttrice alla guida del format che ha conosciuto forse stagioni più ricche, ma che continua a intrigare il pubblico generalista.

Isola 2022: la nuova formula del reality condotto da Ilary Blasi

Chiuso l’estenuante GF Vip, ecco che la rete ammiraglia di Cologno Monzese si appresta a sottoporre una nuova genesi dell’Isola allo stesso telespettatore con l’aspettativa, neanche troppo nascosta, di incollare al piccolo schermo e digitare sui social il target dei giovanissimi.

Per questo 2022 Ilary Blasi, scansati gossip e fake news come le ha definite suo marito Francesco Totti, sarà affiancata in studio da Vladimir Luxuria e da Nicola Savino (protagonisti che vantano già un passato all’Isola, pur con ruoli differenti), mentre toccherà ad Alvin ricoprire ancora una volta il ruolo di inviato dall’Honduras.

Le variazioni non sono, dunque, da individuare negli opinionisti o nell’inviato. Una delle primissime novità, formalizzate da Mediaset, riguarda la formula dell’adventure game: per la prima volta i concorrenti saranno divisi in due gruppi, le coppie e i singoli.

Isola 2022: le coppie e i singoli, chi sono

A costituire le coppie, compagni di vita e congiunti che gareggeranno contro i singoli o single che dir si voglia. Andiamo a conoscere nel dettaglio il cast ufficiale, anticipato dal settimanale Tv, Sorrisi e canzoni:

Le coppie

Guendalina ed Edoardo (fratello di Guendalina) Tavassi

Lory Del Santo e Marco Cucolo (fidanzato di Lory)

I Cugini di Campagna

Gustavo e Jeremias Rodriguez (padre e fratello di Belen)

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni (figlio di Carmen)

Clemente Russo e Laura Maddaloni (moglie di Clemente)

I singoli

Antonio Zequila

Blind (Franco Rujan)

Nicolas Vaporidis

Jovana Djordjevic

Floriana Secondi

Ilona Staller (Cicciolina)

Estefania Bernal

Roger Balduino

Marco Melandri

Roberta Morise

Clemente Russo e Laura Maddaloni, sportivi in coppia

Nome emerso nel corso delle settimane precedenti, quello di Clemente Russo, pugile e medaglia olimpica, è una novità condizionata dalla presenza di sua moglie, Laura Maddaloni, sorella a sua volta di Marco e dell’oro olimpico di judo Pino (Sydney 2000) e da sempre impegnata con la sua famiglia nella lotta per la legalità attraverso lo sport a Scampia.

Come i suoi fratelli, Laura è stata iniziata al judo dal padre allenatore, Giovanni. Ma a differenza di Marco e Pino, non ha raccolto i medesimi successi a livello internazionale pur dimostrando estremo carattere e capacità tecniche: nel 2001 ha vinto la medaglia di bronzo nell’europeo a squadre e nel europeo per club, nei 57 kg; nel 2005 ha preso parte ai Giochi del Mediterraneo.

Pugile di talento assoluto, Clemente Russo è stato vicecampione olimpico a Pechino 2008 e a Londra 2012 nei pesi massimi, nonché due volte campione iridato a Chicago 2007 e Almaty 2013. Hanno tre figlie.

Marco Melandri: concorrente dell’Isola 2022, le sue posizioni su GP e vaccini

Anche l’ex pilota Marco Melandri era stato indicato come uno dei possibili concorrenti del reality condotto dalla Blasi, anche se le sue recenti posizioni no vax non hanno certo spento le polemiche, anzi.

Hanno fomentato ulteriormente, se possibile, un susseguirsi di interrogativi sull’opportunità o meno, sui social, di concedergli visibilità e un palco ulteriore (perché di questo si tratta) dopo aver preso il microfono a Milano, esplicitando le sue posizione a dir poco discutibili su Green Pass e vaccini.

