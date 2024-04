Isola dei Famosi 2024, la versione di Vladimir Luxuria nel post Ilary: Vezzali stratega e Sonia Bruganelli ha il salvacondotto, nominati e leader

Che cosa è successo di davvero significativo nella prima puntata dell'edizione 2024, rinnovata nel cast. Vip e nip, che differenza c'è?

Partiamo dalla fine, frazione di questa puntata d’esordio in cui si raccolgono i significati più profondi di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2024, versione Vladimir Luxuria. Il ricordo di Alessandro Tognoli emerge nell’ondeggiamento di un programma che ne aveva segnato anche la sua carriera, un’esistenza spesa su questo format e altri prodotti televisivi di successo e che avrebbero portato la sua cifra, pure la sua firma. Invece si è interrotta così, a 36 anni a causa di una malattia. Vladimir offre un tributo bello, dovuto a un autore che aveva inciso e che viene ricordato con amore dal suo team di colleghi.

L’amalgama naufraghi e non, conduttrice e opinionisti funziona ma è da prendersi con qualche cautela. Come, del resto, ogni debutto vuole nell’analisi a posteriori.

Isola dei famosi 2024: la versione di Vladimir Luxuria

Lo svelamento che, poi, è un capitolo inevitabile e gradevole di questo avvio con il rito del tuffo, è intervallato dalle videopresentazioni e dall’intro di Luxuria che osserviamo in una versione inedita, rispetto agli anni giovanili di Muccassassina.

E che, pur con la giusta distanza, risulta gradevole, interessante: accompagna il pubblico in questa nuova Isola, decisamente più candida forse almeno a principio, mentre agli opinionisti Sonia Bruganelli (ex GF Vip) e al giornalista Dario Maltese viene chiesto di ricoprire un ruolo attivo ma non propriamente giudicante. Nonostante questo sobrietà, all’ex opinionista anche del Grande Fratello è affidato un salvacondotto per trascinare gli spettatori fuori dal gruppo e dalla monotonia.

Casalegno al posto di Alvin

Passiamo a Elenoire Casalegno che da ex opinionista del talk di informazione Mediaset si misura con il ruolo, non ancora sperimentato, di inviata sull’Isola.

Loquace, poco scontata, molto approfondita nell’esposizione delle sue percezioni in questa sua prima volta: quasi sembra tornata all’epoca di quando aveva partecipato, da concorrente, al GF Vip. La sua cifra approda qui, tra la vegetazione selvaggia e le spiagge dell’Isola, senza subire scossoni evidenti. Piaccia o meno.

D’altronde senza Ilary, che senso avrebbe avuto Alvin – suo alter ego, ammettiamolo – nella versione di Vladimir?

Valentina Vezzali, la campionessa che fa strategia

E Valentina Vezzali? Tra le presentazioni vip, è la figura di più alto livello. In quota sport, essendo stata la migliore schermitrice e fiorettista di sempre nell’ambito della storia azzurra, merita una serie di considerazioni a parte, come pure per il ruolo istituzionale ricoperto in passato e che l’ha proiettata ai vertici delle istituzioni, prima da parlamentare poi da sottosegretario allo sport del Governo Draghi.

Che dire? Si è esposta poco, ma parliamo di una campionessa che di certo conserva una spinta competitiva importante. E che adesso come adesso ha scelto di indossare la maschera giusta per osservare, da fine stratega, l’ambiente e gli attori dell’Isola con i quali dovrà gareggiare ed aggiudicarsi un nuovo primato.

“Vincere provoca invidia, ovviamente, da parte di chi non ci riesce”, dice lei esponendo la filosofia spiccia nella sua presentazione. No medaglie, ma solo montepremi.

Vip e nip

Certo è che alcuni sembrano qui quasi di passaggio, impegnati in un lancio quasi inconsapevole: Grata Zuccarello nomina Joe Bastianich che sembra più interessato alla composizione e a suonare che a continuare la competizione sulle splendide spiagge occupate dai naufraghi. Gli toccherà convincere il pubblico che merita una chance, di divertimento o per intrattenere, in più rispetto a Artur Dainese e Luce Caponegro che si avvia a un’esperienza che potrebbe rilanciarla.

Da questi primi frammenti, complice il montaggio, emergono le ragioni di ciascuno di riaffacciarsi dopo anni di latitanza dallo showbiz, come avvenuto per Marina Suma che ha scelto altro e si vede improvvisamente ancora nell’universo-mondo televisivo grazie all’adventure game.

La mescolanza con i nip sembra alquanto retorica, se poi si considera poi quanto sia settario il riferimento per una certa parte dei telespettatori. Ma così è quest’anno. E se Vladimir Luzuria saluta tutti, da Simona Ventura ad Alessia Marcuzzi a Nicola Savino, qualche segnale al passato e alla necessità di rinnovarsi è nella piena consapevolezza di tutti.