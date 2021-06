Isola, l'abbandono senza lacrime e rimpianti di Isolde Kostner

Non ha raccolto la piena simpatia del pubblico, contrariamente ad Ignazio Moser, e ha abbandonato l’Isola quando la finale era lì, ad una manciata di voti. Così è per Isolde Kostner, una autentica solitaria, capace di dimostrare la sua indubbia capacità a livello fisico con prove leader che hanno sfiancato uomini e messo a dura prova, anche a livello psicologico, i colleghi naufraghi. Isolde non ha mai mostrato tentennamenti, anzi. Ha reagito con veemenza e una certa stizza, anche quando i naufragi ne avevano intuito la grande carica di ambizione, il desiderio di esprimere quella competitività che pure ha accompagnato a significati importanti, come il messaggio in diretta lanciato a sostegno di una bellezza naturale, autentica.

Un messaggio che Ilary Blasi ha preferito cadesse nel dimenticatoio, trascurandolo e quasi omettendolo nelle dinamiche delle analisi da studio.

Ma non è stato certo questo a permettere che l’avventura isolana di Isolde si concludesse lì, a un passo dal podio dei finalisti (il televoto ha sancito la vittoria di Beatrice Marchetti) per chi come lei ha fatto della disciplina, del rigore e della strategia la sua qualità, la sua cifra sportiva all’epoca in cui esplose il suo talento sciistico, prima di diventare l’imprenditrice di oggi.

Al contrario di Ignazio Moser, la Kostner non ha mai conquistato il pubblico che in passato ha ribaltato i pronostici anche quando i naufraghi sembravano privilegiare l’uno o l’altro. Da quando, con i suoi litigi, ha manifestato una leadership indubbia e un certo individualismo, Isolde ha goduto di un isolamento crescente oltre che di una diffidenza ovvia da parte dei diretti avversari.

La sua uscita di scena, ovvero il suo rientro in Italia, potrebbero favorire ancora una volta Ignazio Moser, il quale è emerso fin dal suo arrivo (alquanto recente) sull’Isola come uno dei possibili vincitori di questa edizione.

