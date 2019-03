Isola, sorpresa per Marco Maddaloni. Ghezzal lascia

Per Marco Maddaloni, è stata una puntata assai coinvolgente. In una sorta di compensazione, attuata a favore del naufrago judoka, è comparsa la sua compagna a regalare attimi di serenità familiare in questa edizione tormentata dal caso Fogli.

“Vi chiedo scusa se non son spumeggiante come le prime puntate, come Ghezzal anche io qui ho trovato delle risposte e diventa difficile capire perché uno stia ancora qui. Ci tengo a stare qui e non voglio rimangiarmi niente. Credo di essere fortunato ad avere ancora i miei genitori e la mia famiglia, mi mancano tanto”, ha detto Marco.

Dopo una settimana piuttosto difficile e che solo il videomessaggio a sorpresa della moglie Romina sembra aver migliorato. Agli altri naufraghi è però chiesto un grande atto di generosità: Marco potrà addirittura abbracciare Romina, ma dovranno rinunciare al fuoco per ben quarantotto ore. Ed ecco che i due si riabbracciano per la gioia dei telespettatori: “Sono 10 anni che stiamo insieme – dice Romina – ed è la scelta più giusta che potessi fare”. Tra baci e coccole il tempo è finito, Romina lascia l’isola e suo marito le urla “ti amo”.

In nomination finiscono Brosio e Luca, per la cronaca. Il ritiro di Ghezzalha messo tutti i naufraghi a rischio di eliminazione con un nuovo televoto e il pubblico ha scelto Ariadnache abbandonata la Palapa per raggiungere Kaspar e Stefano sull’Isola che non c’è ha regalato l’ultimo colpo di scena finale: l’addio definitivo al gioco.

VIRGILIO SPORT | 12-03-2019 10:23