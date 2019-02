Isola dei Famosi: la Romero scaricata in diretta da Acerbi

Per L’Isola dei Famosi non è la migliore stagione possibile, almeno in termini di ascolti. Anche mercoledì non si fa il pieno di telespettatori (contro il calcio era prevedibile), raccogliendo davanti al video per la sesta puntata 2 milioni 601mila spettatori.

A parte il look scelto da Alessia Marcuzzi, che funziona ottimamente c’è altro. L’eliminata della serata è Giorgia Venturini. Stefano Bettarini, anche lui ‘fatto fuori’ dal televoto lampo, accetta però di rimanere con Kaspar Capparonisull’Isola che non c’è. Al televoto vanno le sorelle Mihajlovic, Riccardo Fogli e Luca Vismara. Ghezzal, a cui sono stati attribuiti già diversi flirt, è il leader della settimana.

L’unico momento davvero drammatico, nel senso della costruzione narrativa, è quello in cui alla showgirl cubana viene svelata la posizione del suo quasi fidanzato, il calciatore FrancescoAcerbi (autore di un libro emozionante sulla sua personale esperienza contro il tumore che lo ha colpito).

Al televoto vanno le sorelle Mihajlovic, RiccardoFogli e LucaVismara, dicevamo mentre la prova leader viene vinta da Ghezzal, che batte proprio la Romero.

A tarda ora arriva un’altra catena che serve a rendere un gruppo immune dalle nomination. Comincia il leader Ghezzal che salva MarcoMaddaloni, questi ricambia il favore di Jeremias e lo salva. Immuni anche Soleil, Aaron e PaoloBrosio. Infine le nomination: al televoto vanno le sorelle Mihajlovic, Riccardo Fogli e LucaVismara.

