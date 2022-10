Israel-PremierTech: Alessandro de Marchi studia cosa fare per il 2023

14-10-2022 10:00

Alessandro de Marchi, per il momento, resta alla finestra, almeno per quel che riguarda il CicloMercato 2023. Il suo contratto con la Israel-PremierTech scade alla fine di questa stagione e per il momento non ci sono trattative per il rinnovo.

De Marchi, 36 anni, sta chiudendo il suo 2022 in crescendo, come testimonia l’ottima prestazione sfoderata al Giro del Veneto, in cui si è piazzato quinto dopo aver partecipato anche al Mondiale Gravel 2022.

“Sto solo aspettando – le sue parole raccolte da Cycling News – Ci sono diverse possibilità che potrebbero aprirsi, ma per ora questo non è ancora successo, quindi in questi giorni sono rimasto concentrato sulle corse. Attendo che si muova qualcosa e che alcune cose vadano al loro posto”.

De Marchi, che sarà al via della Veneto Classic 2022 di domenica 16 ottobre, non esclude la possibilità di restare alla Israel-PremierTech: “Per me la faccenda della retrocessione non cambia le carte in tavola. Al momento, restare è una strada che potrei percorrere, ma sto aspettando che la possibilità prenda corpo”.