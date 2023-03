Istanbul è dolce per l'atletica italiana: argento per Dariya Derdach

La 29enne sale sul podio con la misura di 14.20 e realizza la gara più bella della carriera: vince la turca Danismaz, terza la portoghese Mamona.

04-03-2023 20:40

La giornata magica dell’atletica azzurra è completata dalla medaglia d’argento targata Dariya Derdach.

La 29enne di orgine ucraina ha centrato il primo podio in una manifestazione di rilevo grazie alla misura, ottenuta al secondo tentativo, di 14,20: l’oro è vinto dalla padrona di casaTuğba Danışmaz (un 14,31 al primo salto che vale il record nazionale), mentre sale sul terzo gradino del podio la portoghese Patricia Mamona (14,16 per l’argento olimpico), accreditata dei pronostici della vigilia

Ottima prova per l’altra italiana Ottavia Cestonaro, che con una gara in crescendo (14,03-14,08 le due misure finali) sfiora il podio: alle sue spalle la slovena Neja Filipič (13,92), la lituana Dovile Kilty (13,92, primato stagionale), la tedesca Kira Wittmann (13,79) e la deludente svedese Maja Åskag (campionessa mondiale ed europea U20), incappata in quattro nulli.