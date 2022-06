Italbasket: arrivano le prime convocazioni di Pozzecco

14-06-2022 13:42

Inizia a muovere i primi passi la macchina del “Poz” in nazionale: ormai l’avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina azzurra è iniziata ufficialmente.

Come sempre capita, anche qui c’è una prima volta storica: la prima lista di convocati (raduno dal 20 giugno e amichevole contro la Slovenia del 25 giugno) inaugura infatti il ciclo del CT che inizia dunque il percorso azzurro proprio dalla “sua” Trieste.

Nomi, novità e anche grandi ritorni. Prima volta in assoluto con la Senior per Luca Severini, Leonardo Okeke e John Petrucelli, quest’ultimo da poco in possesso del passaporto italiano. Tornano in azzurro Achille Polonara (dal 22 giugno) e Marco Spissu, le cui ultime apparizioni sono state nel quarto di finale Olimpico contro la Francia a Tokyo la scorsa estate. Per Guglielmo Caruso e Tomas Woldetensae nuova chiamata dopo il training camp 2021.

Quale sarà il programma azzurro? Pozzecco inaugurerà la su apanchina nel primo match ufficiale contro la Slovenia (sabato 25 giugno all’Allianz Dome, ore 20.30) che da qualche giorno ha diramato la lista dei convocati tra i quali figurano anche Luka Dončić e i fratelli Goran e Zoran Dragić. Al termine della gara contro gli sloveni, Pozzecco renderà invece nota la lista dei prossimi convocati per il raduno di Brescia (28 giugno/1° luglio) e per la trasferta ad Almere, dove gli Azzurri sfideranno i Paesi Bassi il 4 luglio (ore 19.30) nell’ultima gara della prima fase di qualificazione a FIBA World Cup 2023.