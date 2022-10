Italbasket, Mannion chiama Banchero: “Mi piacerebbe giocare con lui”

21-10-2022 17:41

Potrebbe essere uno degli assi portanti della prossima Nazionale azzurra quello costituito da Nico Mannion e Paolo Banchero, giocatore col quale l’alfiere della Virtus Bologna si aspetta e non vede l’ora di condividere il campo.

“Mi piacerebbe giocare con lui. Sembra una brava persona. Mi ha scritto un messaggio e mi ha detto che non vede l’ora di venire. Vuole venire, si tratta solo di trovare il momento giusto” ha detto l’ex Warriors a BasketNews.

“È in lizza per il titolo di rookie dell’anno nella NBA quest’anno. Diventerà una stella dell’NBA. Ed è un lungo. Per me, come guardia, è fantastico giocare al suo fianco e cercare di aiutarlo in questo contesto. So che venendo dall’America è molto diverso. Ma credo che giocheremmo bene insieme perché lui è molto altruista. Avere uno come lui in squadra sarebbe speciale”.