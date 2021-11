Italbasket, Mascolo e Lever in coro: “Onorati e orgogliosi della convocazione”

17-11-2021 17:53

Tra i nomi nuovi dei convocati da coach Sacchetti per le gare di qualificazione al prossimo Mondiale in Giappone spiccano certamente quelli di Bruno Mascolo e Alessandro Lever, due ragazzi che dopo un lungo inseguimento sono riusciti a coronare il sogno della chiamata azzurra.

“Mi sento tra le nuvole. È arrivato tutto con il lavoro, senza arrendermi mai. Sono felice per questo e molto orgoglioso. La maglia azzurra è un sogno che mi accompagna da sempre” ha dichiarato il giocatore di Tortona al “Corriere Torino”.

“Dopo aver vinto il campionato l’anno scorso, ho pensato che in A1 avrei magari avuto un’opportunità se avessi giocato sempre ad alto livello. A dir la verità non me l’aspettavo così subito, alla prima finestra. Non so che dire, ripeto che sono sulle nuvole”.

Anche per l’ala dell’Allianz Pallacanestro Trieste la soddisfazione per la convocazione della Nazionale è stata immensa.

“Sono felice e onorato di far parte di questo gruppo azzurro. Sarà un’occasione per fare esperienza e imparare molto anche dai ragazzi reduci dalle Olimpiadi. Sinceramente spero sia solo la prima di numerose convocazioni in nazionale. Per far diventare realtà questo mio desiderio dovrò continuare a lavorare sodo quotidianamente per crescere giorno dopo giorno e migliorare la mia lettura tattica del gioco del campionato italiano, molta diversa dal basket americano” ha detto l’ex GCU.

