Italbasket, persa la gara con la Serbia ad Amburgo

19-08-2022 21:08

Si è conclusa con una sconfitta di quattro punti l’amichevole dell’Italia del basket contro la Serbia. 90-86 il punteggio nella gara giocata in semifinale di Supercup ad Amburgo. Gli azzurri del ct Gianmarco Pozzecco giocheranno ora la finale per il terzo posto sabato alle ore 16 contro una tra Germania e Repubblica Ceca.

Partita giocata senza Danilo Gallinari per l’Italia, a larghi tratti in vantaggio. Gli azzurri hanno lottato fino alla fine, ma non sono bastati i 25 punti di Simone Fontecchio, i 17 di Nicolò Melli e i 16 di Nico Mannion. Per la Serbia invece 18 punti per Nikola Jokic, ora giocheranno la finale sabato alle 18:30.