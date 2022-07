Italbasket, Pozzecco: "Siamo sulla strada giusta"

04-07-2022 23:57

È arrivata la prima vittoria per Gianmarco Pozzecco sulla panchina della Nazionale di basket. Successo per 92-81 in Olanda nell’ultimo match della prima fase delle qualificazioni ai Mondiali 2023. Gli Azzurri chiudono primi nel gruppo H.

Queste le parole del ct, riportate sul sito della FIP: “Sono molto contento perché abbiamo vinto una partita per nulla semplice. Ho visto la voglia di cercarsi, passarsi la palla e giocare insieme. Non è mai facile quando si cambia allenatore e sistema. Voglio ringraziare tutti i giocatori per la grande disponibilità”.

Pozzecco ha un pensiero anche per chi c’era prima: “Ringrazio coach Meo Sacchetti per il lavoro fatto fin qui. Era la mia prima partita ufficiale e prima del match ero teso e nervoso. Ora sono felice per la vittoria e per il ruolo che ricopro: un onore”.