Italdonne agli Europei, Romania battuta nel match decisivo

Battendo la Romania a Istanbul per 81-66 l’Italia si è qualificata per gli Europei femminili per la quinta volta di fila ottenendo il quinto successo consecutivo nel girone D dopo la sconfitta all’esordio contro la Repubblica Ceca che si è assicurata il primo post nel raggruppamento mentre le azzurre di Lino Lardo si qualificano per la rassegna che si giocherà tra Francia e Spagna come miglior seconda dei nove gironi. Miglior marcatrice Francesca Pan con 17 punti, in doppia cifra anche Nicole Romeo (15), Cecilia Zandalasini (12), Debora Carangelo (11) e Martina Bestagno (10).

OMNISPORT | 06-02-2021 22:05