Italia, arrivano dure critiche a Ciro Immobile

Che Ciro Immobile non dia il meglio di se quando indossa la maglietta della nazionale ce ne siamo accorti tutti ormai da diverso tempo, e specialmente nel corso dei trionfali Europei appena terminati. Il centravanti della Lazio, cecchino in Serie A, non riesce a trovare la sua dimensione e le sue prestazioni abituali con l’Italia, certo non favorito dal sistema di gioco voluto dal Mancio, che non prevedono un contropiedista alla Immobile ma prediliggerebbero un bomber vecchio stampo, capace sia di scambiare coi compagni che di fare a sportellate spalle alla porta.

Ultimo dei detrattori di Ciro è l’ex attaccante Dario Huber, che dopo aver dato una breve panoramica sulla lotta Scudetto parla così ai microfoni di TMW:

“Credo che i campioni d’Italia siano ancora una buona squadra. Poi ci sono Lazio, Napoli e Roma che faranno un buon campionato. Anche la Juventus alla lunga verrà fuori. Ciononostante, vedo anche i nerazzurri davanti alle altre. Mi aspetto una Serie A competitiva. Non dimentichiamoci nemmeno dei rossoneri. Insomma, se la giocheranno queste cinque o sei squadre secondo me. Tuttavia, molto dipenderà pure da quello che riserveranno loro le coppe europee. Nazionale? Lì davanti c’è Immobile che deve migliorare ancora molto in campo internazionale. Lì non fa così pausa. All’Italia manca un centravanti come Lewandowski”.

OMNISPORT | 04-09-2021 17:40