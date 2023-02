Italia – Banchero, Pozzecco attende news per l’estate

Nel corso della presentazione delle nuove maglie della Nazionale firmate Macron, il ct azzurro è stato punzecchiato sull’argomento Banchero e ha risposto con fiducia, dando delucidazioni sui tempi.

C’è una nuova era per le divise della nazionale di pallacanestro ed è quella firmata Macron che da oggi veste, appunto, l’italbasket di Pozzecco.

Nella mattinata di questo martedì, si è tenuta la presentazione, in un clima compiaciuto e ben disteso.

Ma il discorso maglie non è stato l’unico argomento affrontato, anzi, c’è chi ha voluto pungolare il ct Gianmarco Pozzecco, diventato papà nei giorni scorsi, per capire a che punto sia la “trattativa Banchero”. Il giocatore degli Orlando Magic aveva già detto che avrebbe preso una decisione sul giocare con l’Italia o meno al termine della stagione NBA.

Pozzecco ha aggiunto: “Noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, e lo abbiamo fatto con entusiasmo, c’è fiducia, Paolo ha detto che ci darà una risposta per l’estate, l’aspettiamo”.

Intanto l’Italia scenderà in campo per le ultime due gare di qualificazione ai mondiali di agosto/settembre: giovedì 23 c’è l’Ucraina in quel di Livorno, domenica 26 a Caceres ecco la Spagna.