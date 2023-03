Italia, Baschirotto non c'è: "Non guardo lontano, felice per Falcone"

Il difensore del Lecce ha commentato la mancata convocazione in azzurro, dove ci sarà invece il portiere.

19-03-2023 19:01

L’ultima gara prima della sosta del Lecce si è chiusa con la sconfitta in casa della Fiorentina. Una gara dove in difesa c’era come sempre Federico Baschirotto. Il giocatore ha parlato così in conferenza stampa: “La partita è stata equilibrata e risolta dagli episodi. Dobbiamo continuare a lavorare, andando avanti per raggiungere gli obiettivi. Certi momenti capitano, ora è un po’ difficile ma dobbiamo continuare”.

Le ultime sue prestazioni facevano pensare a una convocazione in azzurro da Roberto Mancini. Con l’Italia ci sarà invece il portiere Falcone. Così Baschirotto: “Sono contento per Wladimiro, è un ragazzo eccezionale. Io sono uno che le cose le fa capitare pensando solo a sé stesso. Non guardo troppo lontano, ma lavoro sul presente e per i miei obiettivi. La Nazionale è un premio”.