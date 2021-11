Italia, Bennati: “Lavorerò ispirandomi a grandi maestri come Martini e Ballerini”

18-11-2021 15:01

Dopo aver raccolto il testimone da Davide Cassani, Daniele Bennati è pronto ad iniziare l’avventura come CT della Nazionale italiana maschile di ciclismo.

Il neo ct è già impegnato nello stilare i programmi in vista della prossima stagione, che vedranno gli azzurri impegnati agli Europei di Monaco di Baviera e, soprattutto, ai Mondiali in Australia.

Come dichiarato due settimane fa, l’obiettivo principale al quale sta lavorando il nuovo commissario tecnico è quello di riportare in Italia quella maglia iridata che nelle prove in linea manca ormai dal 2008, quando Alessandro Ballan si impose nella rassegna iridata di Varese.

“Cercherò di lavorare pensando a due grandi e inimitabili maestri che sono stati sull’ammiraglia azzurra, come Alfredo Martini e Franco Ballerini“, ha dichiarato a La Nazione Bennati, che guiderà la nazionale anche nelle varie corse del calendario italiano, come già faceva il suo predecessore: “Per preparare il Campionato Europeo ed il Mondiale in Australia, la nazionale sarà impegnata in tante gare italiane”.

