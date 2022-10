Italia-Brasile, Bertolini: "Per noi queste partite sono il top"

09-10-2022 21:54

Per l’Italia di calcio femminile sta per arrivare un’amichevole di lusso. Lunedì 10 ottobre le Azzurre della ct Milena Bertolini sfideranno infatti il Brasile al Ferraris di Genova. Un test importante in vista dei Mondiali del 2023. La ct ha parlato così in conferenza stampa: “La mia idea in questo anno di avvicinamento al Mondiale è di fare sfide contro formazioni molto forti. Al Mondiale troveremo squadre di questo livello”.

“Se vogliamo migliorarci e crescere, questa è la strada. Poi è chiaro che sarà una strada anche difficile e di sofferenza, però credo che per una calciatrice fare questo tipo di partite sia il top“, ha spiegato la stessa Bertolini. Sulla sua collega Pia Sundhage: “È un’allenatrice molto brava, con grande esperienza nel calcio femminile e credo che il Brasile abbia fatto un grande acquisto prendendo lei”.