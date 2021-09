Italia-Bulgaria, tifosi delusi: due azzurri nel mirino

L’Italia mette in fila il 35esimo risultato utile consecutivo, ma non va oltre il pari nella gara del Franchi contro la Bulgaria. La Nazionale campione d’Europa resta in tesa al Gruppo C delle qualificazioni al Mondiale di Qatar del 2022, ma ora la Svizzera spaventa e i tifosi sui social non ci stanno. L’undici di Roberto Mancini trova il vantaggio dopo un quarto d’ora con Chiesa, ma in una delle rare sortite offensive, la Bulgaria non perdona. Nella ripresa gli ospiti si chiudono e blindano il pari.

Italia-Bulgaria, la prodezza di Chiesa e la disattenzione di Florenzi

Al 15′ Enrico Chiesa porta avanti gli Azzurri con un gran rasoterra dal limite che non lascia scampo al portiere bulgaro, Georgiev. I social esultano: “La Chiesa sempre al centro del villaggio“, scrive una tifosa e ancora: “Chiesa sempre una certezza“, “eh la peppa Federico”, “Grande Fede”. E qualcuno sottolinea: “come mi era mancata questa Nazionale“, “mi era mancato tutto questo”, “Ma vogliamo parlare di quanto mi erano mancati questo gruppo di ragazzi?”.

E tra i leit motiv dell’Europeo, tornano anche le critiche a Ciro Immobile. C’è chi scrive: “anche oggi io mi chiedo come mai Immobile si dimentichi come si gioca quando ci sono le partite della Nazionale”, qualcuno si chiede: “Perché Immobile in Nazionale è scarso?”, “Immobile hai presente i gol che fai con la Lazio? Ecco servono anche in Nazionale, grazie”.

Al 35′ la Bulgaria trova il pareggio. Il gol porta la firma dell’attaccante dell’Ascoli Iliev, che anticipa Acerbi nell’area piccola e buca Donnarumma. Sotto accusa ci finisce Florenzi che a inizio azione si lascia sorprendere in fascia da Despodov, bravo poi a pescare il compagno a centro area. Tanti i commenti dei tifosi della Roma. C’è chi scrive: “Tiago Pinto grazie per aver ceduto Florenzi” e un altro commenta: “Vedendo Florenzi, capisco perché la Roma se ne è liberata alla svelta”, “impresentabile a questi livelli”.

Italia-Bulgaria, tra i tifosi cresce il timore

A inizio ripresa, i social mettono ancora sotto tiro Immobile: “Immobile deve essere solo il tuo cognome non anche la tua posizione Ciroooo”, “Fate uscire Immobile vi prego”, “Se solo Ciro Immobile segnasse tanti gol quanti meme a quest’ora saremmo 6-1”. Ma non manca chi prende le parti del bomber della Lazio: “Per tutti quelli che criticano Immobile. Il problema è che Mancini lo fa giocare spalle alla porta e gli estremi non si allargano per portare via i difensori e allargare le maglie della difesa e poi non gli fanno mai un passaggio in profondità“.

Con l’avvicinarsi del triplice fischio, l’Italia continua con uno sterile monologo e l’1-1 non si sblocca. Sui social, i tifosi sono increduli: “no ragazzi diamoci una svegliata non scherziamo”, scrive qualcuno, un altro tifoso scherza: “va beh ragà abbiamo mangiato troppa pasta asciutta ad agosto palese”, c’è anche chi non ci sta: “Siamo i Campioni d’Europa voglio ricordarvelo. Dai susu”, “E’ andata, 2 punti buttati ” e chi torna a prendersela con Florenzi e Immobile e commenta: “Io al Mondiale ci voglio andare. Poi me lo guarderò su un tablet mentre faccio consegne. Ma ci voglio andare! Maledetti Florenzi e Immobile!”, “Azz, rivedo il fantasma della Svezia”.

SPORTEVAI | 02-09-2021 22:59