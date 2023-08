Mondiali femminili, la panchina dell’Italia porta allo scontro Ulivieri e Morace

L’eliminazione dell’Italia dai Mondiali femminili continua a far discutere. La nazionale azzurra, guidata dal ct Bertolini, si aspettava una spedizione decisamente diversa, invece l’eliminazione è arrivata già nei gironi di qualificazione che sembravano alla portata delle nostre ragazze. Ora che Bertolini ha deciso di lasciare la panchina, è la sua successione ad essere terreno di scontro.

Carolina Morace, uno dei grandi simboli, del calcio femminile è tornata a parlare dell’eliminazione dell’Italia dal Mondiale nel corso di un’intervista a Tuttocalciofemminile, in cui non ha risparmiato delle critiche anche severe a Renzo Ulivieri:

Perché tutti i tecnici federali non hanno accettato la panchina della nazionale femminile? Perché sanno benissimo quale è la considerazione che si ha del movimento. Non mi sembra che nessuno sia interessato. Non si fa altro che mettere gente nuova che non conosce i problemi del calcio femminile, non c’è un illuminato come era Michele Uva. Non sono state minimamente contatta dalla Federazione per la panchina della nazionale, finché c’è Renzo Ulivieri non mi considereranno ed è in linea con l’interesse che si ha verso questo sport.