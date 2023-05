L'ex Inter commenta così la rosa dell'Under 20 ai Mondiali di categoria

23-05-2023 11:55

Il centrocampista del Reading in prestito dal Chelsea e dell’Italia Under 20 Cesare Casadei ha parlato all’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport del Mondiale U20 e della tantissime assenze dovute dai nullaosta: “Chi non c’è? Si perde un Mondiale, un’esperienza bellissima dal punto di vista calcistico e umano. Non dipende da loro, ci sono state altre motivazioni. Però non voglio pensare agli assenti, ma ai miei compagni che sono venuti con entusiasmo e stanno dando l’anima”.