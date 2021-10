Italia, Cassani esce definitivamente di scena

È un addio completo e risoluto quello ai colori azzurri formalizzato oggi da Davide Cassani. L’ex c.t. della Nazionale Italiana, in ammiraglia dal 2014, ha infatti ufficialmente rifiutato anche l’incarico di ripiego che gli era stato offerto nei giorni scorsi dal nuovo presidente federale Cordiano Dagnoni.

Costui in particolare aveva proposto al tecnico romagnolo di ricoprire il ruolo di presidente della Ciclistica Servizi, un incarico sul quale Cassani ha riflettuto qualche giorno prima di declinare con la lettera inviata alla Federazione nella giornata odierna.

L’ex selezionatore faentino dunque non avrà a che fare in alcun modo col nuovo corso avviato in febbraio da Dagnoni il quale, ora, dovrà trovare e nominare un nuovo commissario tecnico.

A tal proposito, dopo la rinuncia di Fondriest nelle scorse settimane, il favorito numero uno sarebbe l’ex pro’ Daniele Bennati, visto di recente in televisione come opinionista del Processo alla Tappa per la Rai al Giro d’Italia.

OMNISPORT | 11-10-2021 12:56