Italia, Chiesa in campo con i compagni: il problema al flessore non è grave

Esistono senz’altro inizi di stagione migliori di quello che sta vivendo la Juventus di Massimiliano Allegri, alle prese con un avvio caratterizzato dall’addio di Cristiano Ronaldo, dal punto di vista del mercato, e dall’assenza di vittoria, dal punto di vista sportivo.

C’è anche un’altra questione che l’allenatore livornese deve risolvere: dovrà trovare la chiave giusta per il reparto offensivo, “orfano” del suo migliore realizzatore, ma con interpreti comunque importanti. Uno su tutti Federico Chiesa.

Poi un po’ tutto deve girare per il verso giusto: le notizie dell’ultim’ora, comunque, fanno sorridere il tecnico bianconero . Il fastidio al flessore accusato dall’attaccante della Nazionale non è grave. Chiesa è sceso regolarmente in campo per la rifinitura di questa mattina, in vista della sfida contro la Lituania.

Una buona notizia innanzitutto per Roberto Mancini, che ha già dovuto fare a meno di Pellegrini, Verratti, Immobile e Insigne, quindi anche per lo stesso Allegri, che studia possibili nuove soluzioni in attacco. Nelle ultime settimane ha lavorato sulla coppia Dybala-Chiesa. Le notizie provenienti dal ritiro azzurro lasciano pensare a un reparto composto dai due per la gara contro il Napoli.

OMNISPORT | 08-09-2021 12:27