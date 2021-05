Italia, cresce l'ottimismo per Verratti e Sensi

È iniziato presso il Forte Village di Santa Margherita di Pula il pre-ritiro della Nazionale italiana in vista dell’Europeo.

Il ct Roberto Mancini ha optato per questa soluzione a metà tra l’agonistico e il relax nei giorni intermedi tra la fine di una stagione molto faticosa e l’avvio vero e proprio della marcia di avvicinamento verso la competizione che vedrà proprio gli Azzurri scendere in campo nella partita inaugurale contro la Turchia dell’11 giugno all’Olimpico.

I prossimi giorni serviranno anche per capire meglio le condizioni dei diversi giocatori non al meglio della condizione.

Su tutti Marco Verratti, la cui convocazione è a rischio, e Stefano Sensi, uscito infortunato nell’ultima di campionato Inter-Udinese.

A fare il punto della situazione è il medico della Nazionale Andrea Ferretti, che ha dispensato ottimismo al termine della prima seduta di allenamento:

“Tutti i giocatori non in perfette condizioni fisiche sono potenzialmente recuperabili. Il ginocchio di Verratti non va male, si può considerare anche eventualmente l’ipotesi di un impiego a Europeo avviato”.

“Quello che sta meglio è Acerbi, poi stiamo tenendo sotto controllo le condizioni di Sensi e Raspadori. Spinazzola e Pellegrini arrivano da infortuni relativamente più datati”.

OMNISPORT | 25-05-2021 15:21