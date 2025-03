Italia-Danimarca U.21: orario, formazioni, dove vederla in diretta tv

Tutto ciò che c'è da sapere sull'amichevole a Cittadella, con il ct Nunziata pronto a provare nuove soluzioni: la certezza è Francesco Pio Esposito

Dopo la beffa con l’Olanda, l’Italia U21 di Carmine Nunziata ospita i pari età della Danimarca in occasione dell’amichevole in programma domani, lunedì 24 marzo, allo stadio “Tombolato” di Cittadella. Scopri qui di seguito tutte le info utili per vedere la partita in diretta tv e live in streaming, con un occhio alle scelte di formazione degli azzurrini.

Dove vedere Italia-Danimarca U21 in diretta tv e streaming

Il confronto tra Italia U21 e Danimarca U21 sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 2, mentre il servizio streaming sarà attivo come di consueto su RaiPlay, portale ufficiale della televisione di Stato. È possibile attivare l’omonima applicazione su una moderna smart tv o direttamente da mobile su smartphone e tablet, tramite App Store e Play Store. Una volta effettuato l’accesso, basterà selezionare l’evento di riferimento e assistere comodamente ai 90 minuti del “Tombolato”.

Aggiornamenti in tempo reale sui canali social ufficiali delle due Federazioni, con risultato e marcatori del test match, che consentirà agli azzurrini di effettuare alcune rotazioni e provare nuove soluzioni in vista delle prossime competizioni. Calcio d’inizio previsto per le ore 18:15.

La probabile formazione dell’Italia U21 contro la Danimarca

L’infortunio di Tommaso Baldanzi potrebbe costringere Carmine Nunziata a cambiare qualcosa in vista dell’amichevole con la Danimarca. Una volta metabolizzata la beffa con l’Olanda, il ct degli azzurrini dovrebbe optare per un 4-3-3, con Koleosho e Gnonto a supporto di Francesco Pio Esposito, ancora in vantaggio su Ambrosino.

In mezzo al campo spazio a Fabbian del Bologna e Miretti del Genoa, accompagnati da uno tra Bianco e Ndour. Tra i pali nuova chance per Desplanches, con Palestra a destra e Turicchia sul lato opposto. Al centro della difesa, dovrebbero agire Coppola e Pirola.

Ecco le probabili formazioni di Italia-Danimarca U21:

ITALIA U21 (4-3-3): Desplanches; Palestra, Coppola, Pirola, Turicchia; Fabbian, Miretti, Ndour; Koleosho, Esposito, Gnonto. CT: Nunziata.

I convocati di Nunziata per gli impegni dell’Italia U21

Questo l’elenco completo dei calciatori convocati da Nunziata per la prima sosta del 2025:

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Crotone), Gioele Zacchi (Latina);

Difensori: Samuele Angori (Pisa), Nicolò Bertola (Spezia), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Verona), Marco Palestra (Atalanta), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Lugano);

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Roma), Alessandro Bianco (Monza), Issa Doumbia (Venezia), Giovanni Fabbian (Bologna), Fabio Miretti (Genoa), Cher Ndour (Fiorentina), Simone Pafundi (Udinese), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Cagliari), Christian Volpato (Sassuolo);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Francesco Pio Esposito (Spezia), Sebastiano Esposito (Empoli), Wilfried Gnonto (Leeds), Luca Koleosho (Burnley).