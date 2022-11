Italia, Donnarumma: "Non posso prendere gol da lì"

20-11-2022 23:48

L’Italia di Roberto Mancini ha concluso il 2022 con una sconfitta in amichevole per 2-0 a Vienna contro l’Austria. Decisivo il secondo gol di David Alaba su punizione, dove c’è stato però un errore di Gianluigi Donnarumma. Il portiere della Nazionale ne ha parlato ai microfoni Rai: “Mi aspettavo questo tipo di tiro perché sapevo che da lontano calcia così di piatto”.

Però poi Gigio ha aggiunto: “Lo sto riguardando adesso, è un tiro incredibile. Di sicuro non posso prendere gol da lì sul mio palo. Lo analizzerò, lo riguarderò e ci lavorerò meglio”. Quindi sull’assenza in Qatar: “Essere qui e vedere gli altri al Mondiale è molto dura, ma non dobbiamo piangerci addosso. Dobbiamo rimboccarci le maniche e tornare a marzo con la voglia di fare bene”.