Italia-Ecuador: info, orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Gli azzurri sfidano l'Ecuador nel secondo match della spedizione americana: le possibili scelte di Spalletti e la programmazione della sfida

23-03-2024 11:28

Dopo la sfida vinta con fatica contro il Venezuela, l’Italia è pronta a scendere di nuovo in campo contro l’Ecuador. Spalletti avrà una seconda occasione per togliersi dei dubbi e rispondere a tante domande nella sua mente per arrivare preparato all’Europeo.

Come arrivano al match Italia ed Ecuador

La tournée dell’Italia negli Stati Uniti terminerà con la partita contro l’Ecuador. Gli azzurri sono reduci dalla vittoria sofferta con il Venezuela e sono in una fase sperimentale in vista dell’imminente Europeo in Germania. La Nazionale di Felix Sanchez è in un ottimo momento di forma e non perde dalla scorso settembre contro l’Argentina ed è quinta nel girone di qualificazione al prossimo Mondiale del 2026. La squadra di Spalletti dovrà scendere in campo con gli giusto spirito per “evitare brutte figure”, come ha spesso ripetuto il ct. Non solo un’amichevole, il tempo per i test sta finendo ed ogni occasione è buona per correggere gli errori.

Dove vedere Italia-Ecuador: diretta tv e streaming

Il fischio d’inizio del match tra Italia ed Ecuador è previsto per le ore 21.00 (italiane) alla Red Bull Arena di Harrison in New Jersey. La partita sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Partita : Italia-Ecuador

: Italia-Ecuador Data : 24 marzo 2024

: 24 marzo 2024 Orario : 21.00 italiane

: 21.00 italiane Canale TV : Rai 1

: Rai 1 Streaming: RaiPlay

Italia-Ecuador, le probabili formazioni

Spalletti dovrebbe continuare con gli esprimenti e variare l’undici iniziale, rispetto a quello utilizzato contro il Venezuela. Dovrebbero ritornare tra i titolari Di Lorenzo, anche se Bellanova scalpita, e Dimarco al posto di Udogie. Darmian potrebbe prendere il posto di Scalvini nei tre di difesa, qualora venisse confermato questo modulo.

Barella e Jorginho sono i favoriti in mediana, con Pellegrini leggermente avanzato. Tanti dubbi invece in attacco: il ct preferirà confermare Chiesa e Retegui per collaudarli o provarne altri? L’alternativa è anche un attacco con tre giocatori di ruolo con Zaccagni e Politano sulle fasce. Nelle prossime ora l’allenatore scioglierà altri nodi.

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni; Di Lorenzo, Jorginho, Barella, Dimarco; Pellegrini, Chiesa; Retegui. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.

ECUADOR (4-2-3-1): Alexander Domínguez; A. Preciado, Pacho, Hincapié, Estupiñán; M. Caicedo, Cifuentes; Plata, Sarmiento, Paez; J. Caicedo. Commissario tecnico: Félix Sánchez Bas.

Arbitra l’americano Rubiel Vazquez

A dirigere il match sarà l’americano Rubiel Vazquez , coadiuvato dagli assistenti Uranga e Da Silva, con Calume IV uomo.