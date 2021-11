26-11-2021 20:10

Brutta sconfitta per la Nazionale italiana di calcio femminile, battuta a Palermo dalla Svizzera nel quinto incontro della qualificazioni ai Mondiali 2023.

Al Barbera le rossocrociate si sono imposte per 2-1 grazie alle due reti nel primo tempo di Sow e Crnogorčević. Nella ripresa la Bonansea ha dimezzato lo svantaggio, ma le nostre non sono riuscite a pareggiare e ora in classifica inseguono a -3 dalla svizzere leader del girone G.

OMNISPORT