Italia femminile da urlo, Soncin esulta: l’Europeo prossimo step, ecco quando si gioca

L'Italia femminile è rinata con Soncin: dopo il successo con la Spagna campione del mondo, il 3-0 alle elvetiche. Prossimo obiettivo: Europei del 2025

06-12-2023 10:07

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

L’Italia femminile di Andrea Soncin rifila tre gol alla Svizzera, meritandosi la permanenza diretta nella Lega A di Nations League e mette l’Europeo nel mirino, dopo i fallimenti all’ultima rassegna continentale e soprattutto ai recenti Mondiali in Australia e Nuova Zelanda. Già, perché le azzurre sembrano tutt’altra squadra rispetto al passato.

Nations League: l’Italia femminile è super, Svizzera travolta

Le ragazze di Soncin, che ha ereditato la bollente panchina di Milena Bertolini, vincono e convincono contro la Svizzera. Al Tardini finisce 3-0 grazie alle reti di Giugliano, Salvai e Caruso, arrivando così a totalizzare 10 punti nel Gruppo A4 di Nations League, in cui figurano le campionesse del mondo della Spagna, un’altra corazzata come la Svezia e, appunto, la Svizzera. Ciò che più ha convinto è l’atteggiamento dell’Italia, totalmente cambiato rispetto a quello mostrato ai Mondiali, dove, probabilmente, il malcontento dello spogliatoio aveva preso il sopravvento.

L’Italia resta nella Lega A. E Soncin punta l’Europeo

La permanenza diretta nella Lega A di Nations League non era affatto scontata, eppure l’Italia è riuscita a lasciarsi alle spalle la Svezia, che a Malaga ha perso 5-3 contro la Spagna restando a quota 7 punti e costretta dunque ai playout per non retrocedere in Lega B. Altro colpaccio delle azzurre, dopo il 2-3 alla Roja e la ritrovata voglia di essere protagoniste. “Ci ho sempre creduto, fin dal primo momento” ha dichiarato Soncin. “Straordinarie” ha commentato il numero uno della Figc Gravina. “Questo risultato ci consente di preparare le qualificazioni al campionato europeo con grande fiducia”.

L’entusiasmo di Soncin

Al settimo cielo il ct Soncin: “Un’emozione indescrivibile, queste grandi prestazioni ci fanno capire l’enorme potenziale del gruppo. Ho creduto nell’impresa dal primo minuto in cui ho conosciuto le ragazze, con loro viviamo uno scambio di emozioni continue che solo l’azzurro può regalarti. Hanno lottato, dimostrato grande orgoglio e attaccamento alla maglia. Ringraziamo Parma per la grande accoglienza e per l’atmosfera che c’era. Uno dei nostri obiettivi è quello di riportare entusiasmo attorno a questa Nazionale”.

Nations League, final four: il sorteggio e quando si gioca

Spagna, Francia, Germania e Olanda: ecco le quattro rappresentative che si sfideranno nelle Final Four della prima edizione della Nations League, in programma tra le il 23 e il 28 febbraio. Lunedì 11 dicembre, dalle 13:00, si svolgerà il sorteggio: non ci sono teste di serie e la squadra che sarà estratta per prima giocherà la semifinale in casa, così come previsto dalla Uefa. Le vincenti delle due semifinali si affronteranno in finale, mentre le due sconfitte nella finalina per il terzo posto. Ricordiamo che le due selezioni finaliste accederanno al Olimpiadi del 2024, andando così a fare compagnia alla Francia, già qualificata in quanto Paese ospitante.

Verso Euro 2025 in Svizzera: quello che c’è sapere

Sarà la Svizzera a ospitare i prossimi Europei, dal 2 al 27 luglio 2025. Al torneo, che coinvolge otto città ( Basilea, Berna, Ginevra, Zurigo, San Gallo, Sion, Lucerna e Thun), parteciperanno 16 nazionali. Le qualificazioni alla rassegna prevedono la suddivisione in tre leghe: Lega A a 16 squadre, Lega B a 16 squadre e Lega C con le altre squadre. Saranno poi creati gironi da quattro e tre squadre. Aver raggiunto il secondo posto nella Lega A di Nations League permette alle azzurre di usufruire di un accesso agevolato alle qualificazioni. Le otto migliori squadre della Lega A accederanno all’Europeo (la Svizzera è già qualificata), gli altri posti saranno contesi in due turni di spareggio con gare in casa e in trasferta.