Italia, Gnonto: "Dovevo prendere rischi e l'ho fatto"

04-06-2022 23:19

Al termine di Italia-Germania, primo match del gruppo C di Nations League per gli azzurri terminato 1-1, il protagonista Gnonto è intervenuto ai microfoni Rai: “Una settimana strana, emozionante. Il mister mi ha dato una occasione l’ho sfruttata al massimo e sono molto contento. Non ho avuto tempo di realizzare è stato tutto molto veloce essere qui è un privilegio e un onore. Devo tutto ai miei genitori hanno fatto tantissimi sacrifici, spero siano soddisfatti e orgogliosi di me”.

Sul gol, Gnonto ha aggiunto: “Sapevo che il mio marcatore era già ammonito e ho pensato a puntarlo per scappargli. Poi ho messo la palla in quel modo perché so che di solito è quella più difficile da prevedere e controllare per portiere e difensore. Se si è attaccanti occorre prendersi dei rischi e ho deciso di correrlo, alla fine è andata bene. Mi sono ispirato a Sterling un calciatore molto duttile ma anche determinante nelle sue giocate. Posso giocare in tutte le posizioni d’attacco e mi metto a disposizione del mister”.