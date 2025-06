La Russa scatenato: boccia Gattuso ct e consiglia Briatore alla Ferrari, frecciata a Marotta e alla sua Inter

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa ai microfoni de La Politica nel Pallone, programma di Rai Radio 1 ha espresso le sue perplessità sulla scelta di Gattuso ct azzurro e vede bene Briatore team principal Ferrari

C’è lo sport italiano che vince e convince, nel tennis e non solo. Ma c’è anche quello che non ne azzecca una da un po’ di tempo a questa parte. Vedi la Nazionale di calcio e la Ferrari. Due destini accomunati in questo momento dalle difficoltà. E c’è chi, dall’alto del suo scranno istituzionale, ha una ricetta per raddrizzare la rotta sia in casa azzurra che della rossa. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa intervenuto ai microfoni de La Politica nel Pallone, programma di Rai Radio 1 ha dato il suo parere.

La Russa boccia Gattuso: tanto valeva scegliere Buffon ct

Sulla scelta di Gattuso ct della Nazionale gli addetti ai lavori sono molto scettici. Il palmares di Ringhio da allenatore di club si trascina qualche perplessità che attecchisce anche nelle parole del presidente del Senato, Ignazio La Russa intervenuto alla puntata 764 de “La Politica nel pallone” di Emilio Mancuso su Radio Rai Gr Parlamento tanto da rivelare di aver espresso il suo dissenso sulla scelta direttamente a Gravina:

“Ho telefonato a Gravina prima della scelta – ha detto La Russa – e gli ho espresso i miei leciti dubbi. Quando Gravina dice che Gattuso è un simbolo del nostro calcio, io dico che non è proprio esatto. Semmai lo è Buffon, che forse è dietro a questa decisione, allora tanto valeva fare Buffon selezionatore”

Meglio Ranieri, Mancini o Mourinho: il La Russa pensiero

Il presidente del Senato sottolinea come Gattuso non sia il simbolo del calcio italiano: “I simboli del nostro calcio sono Totti e Del Piero. Poi ci sono Cannavaro, Nesta, Pippo Inzaghi”. Sui nomi che La Russa avrebbe voluto sulla panchina azzurra ci sono Ranieri, Mancini e addirittura Mourinho. Ma alla fine l’amore per la Patria ha la meglio sulle perplessità e La Russa fa gli auguri al neo ct azzurro: “Abbiamo scelto Gattuso e quindi viva Gattuso, mi auguro vada bene, quando si ama la Nazionale le critiche a posteriori servono a poco”.

Crisi Ferrari: La Russa sponsorizza Briatore

C’è un’altra Nazionale che non se la sta cavando bene. Ha la maglia rossa ed è la Ferrari. Reduce da un Gran Premio del Canada anonimo dentro un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, la scuderia di Maranello è in un momento non facile anche nel contesto con le recenti voci che danno il team principal Fred Vasseur in bilico dopo tre anni non proprio entusiasmanti.

Stuzzicato anche sull’argomento F1, lui che ha un figlio alla presidenza dell’Aci Lombardia, Ignazio La Russa ha dato un consiglio indiretto al presidente John Elkann: “Credo che non basterebbe un grande manager. Anche lì si tratta di andare molto più in profondità di un semplice cambio di manager. Briatore? Flavio è un caro amico, qualsiasi cosa faccia, la fa sempre molto bene. Sarebbe una risorsa che potrebbe dare una scossa importante“.

Inter, uno scudetto perso

Non poteva mancare la domanda sull’Inter di cui La Russa è grande tifoso, specie dopo un finale di stagione deludente in cui i nerazzurri sono rimasti con un pugno di mosche in mano avendo perso in poco più di un mese la Coppa Italia ma soprattutto scudetto e finale di Champions. E da tifoso ferito critica: “Non aver rinunciato a nulla, nemmeno alla Coppa Italia, probabilmente ci ha fatti arrivare troppo stanchi al periodo cruciale”. Poi una frecciata a Marotta sulla scelta dei rinforzi specie in attacco: “L’Inter con Pio Esposito alternativa ai due titolari, e gioca in serie B, probabilmente avrebbe vinto lo scudetto“.