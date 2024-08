Salgono ad 11 le medaglie di cartone raccolte dagli azzurri alle Olimpiadi

L’Italia in doppia cifra, non solo di medaglie, ma anche di quarti posti che fanno aumentare i rimpianti per il medagliere. Sabato Tammaro Cassandro nello skeet, Simona Quadarella negli 800 stile libero e il judo a squadre miste hanno portato a un totale di 11 quarti posti azzurri.