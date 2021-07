Italia in finale agli Europei di softball

Agli Europei di softball che si stanno disputando in Friuli Venezia-Giulia l’Italia si è guadagnata con una partita di anticipo l’accesso alla finale, che si disputerà domani sera, battendo per 11-0 Israele a Castions di Strada. Partita già finita dopo tre inning, nell’ultimo dei quali le azzurre, che sono campionesse in carica e che vanno alla caccia del loro dodicesimo titolo, hanno messo a segno 6 punti e hanno visto una Alexia Lacatena impeccabile in pedana di lancio. Stasera la sfida ininfluente con la Francia, nella quale però le ragazze di Federico Pizzolini cercheranno di allungare ulteriormente la serie di nove vittorie consecutive finora collezionate in questa rassegna continentale.

OMNISPORT | 02-07-2021 17:42