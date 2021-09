Italia, laurea honoris causa a Mancini dopo l'Europeo

Roberto Mancini ha ricevuto la Laurea Magistrale Honoris Causa in Scienze dello Sport dall’Università degli Studi di Urbino. Un Grande riconoscimento per il ct della Nazionale dopo il trionfo all’Europeo.

Una soddisfazione enorme per Mancini: “Voglio esprimere il mio legittimo orgoglio, perché con questo mio riconoscimento viene confermato il valore dello sport a livello sociale. L’allenatore oggi più che mai svolge un compito da team leader. Il gioco del calcio per motivi tecnici, ambientali, culturali e sociali rappresenta un caso di studio per la gestione di un gruppo di lavoro”, ha concluso il ct.

