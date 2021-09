Under 21, Italia-Lussemburgo 3-0:ottimo esordio degli azzurrini

Tutto come da copione. L’avventura dell’Italia Under 21 nel girone di qualificazione ai prossimi Europei di categoria, in programma nel 2023 in Romania e Georgia, inizia con un successo: facile il 3-0 ottenuto dagli azzurrini sul debole Lussemburgo al Castellani di Empoli.

La pratica viene risolta già nei primi 11 minuti: prima segna Pirola, di testa su punizione di Tonali, e poi, sempre sugli sviluppi di un piazzato calciato dal centrocampista milanista, Olesen mette la palla alle spalle del proprio portiere Fox.

La rete del tris arriva all’inizio della ripresa con Cancellieri, esterno del Verona già visto anche nelle prime due giornate di Serie A, con una bella azione personale partendo da sinistra.

L’Italia Under 21 tornerà in campo martedì della prossima settimana, al Menti di Vicenza, contro il Montenegro. E poi, appuntamento a ottobre per le gare contro Bosnia e Svezia.

Il tabellino

Marcatori: 7′ Pirola, 11′ aut. Olesen, 50′ Cancellieri

ITALIA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova (89′ Ferrarini), Carboni, Pirola, Udogie (63′ Calafiori); Ricci, Tonali, Rovella (76′ Fagioli); Colombo (63′ Salcedo), Piccoli (46′ Yeboah), Cancellieri. Ct. Nicolato

LUSSEMBURGO (5-3-2): Fox; Bernardy (46′ Kuete), Olesen, D’Anzico, Osmanovic, Schmit; Ikene, Latic (92′ Sacras), Medina (76′ Monteiro); Curci, Bernard (70′ Turping). Ct. Cardoni

Arbitro: Kralovic (Slovenia)

Note: ammoniti Curci, Ikene, Cancellieri

OMNISPORT | 03-09-2021 19:47