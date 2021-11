Italia, Malagò: "Ho sentito Gravina, c'è delusione"

16-11-2021 14:36

Italia ai playoff, il rischio di non andare al Mondiale è concreto. Il presidente del Coni Giovanni Malagò è però fiducioso: “Ho sentito il presidente Gravina, onestamente c’è delusione ma fatta questa premessa sono molto ottimista. La storia del nostro Paese è sempre stata che per raggiungere dei successi abbiamo dovuto fare molto di più di quello che era una cosa normale, come è stato per esempio per i mondiali del 1982 e del 2006″.

Malagò indica la via: “Bisogna mantenere testa e nervi saldi ma secondo me Mancini è la migliore garanzia per fare tutto questo, anche se siamo molto dispiaciuti che la pratica non sia già chiusa. Ma questo è lo sport e deve essere anche una lezione di vita”.

OMNISPORT