Italia: Mancini ha annunciato l'11 che affronterà San Marino

Dopo i giorni passati a lavorare nel ritiro del Forte Village in Sardegna per la Nazionale Italiana è tempo della prima amichevole pre Euro 2020. Gli ultimi impegni prima dell’esordio agli Europei saranno infatti domani venerdì 28 maggio (ore 20.45) alla Sardegna Arena di Cagliari contro San Marino e venerdì 4 giugno (ore 20.45) allo Stadio Dall’Ara di Bologna contro la Repubblica Ceca.

Oggi, giornata di conferenza stampa per Roberto Mancini. Il commissario tecnico dell’Italia ha annunciato questa mattina la formazione che domani scenderà in campo nel test amichevole contro San Marino che si disputerà a Cagliari: “Domani – ha detto – giocheranno Cragno, Toloi, Mancini, Ferrari, Biraghi, Cristante, Pessina, Castrovilli, Bernardeschi, Kean, Grifo”

Nei cinque precedenti a Cagliari, dove tornera’ a oltre 16 anni di distanza dall`amichevole con la Russia disputata nel febbraio 2005, ha collezionato 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Due successi, entrambi per 4-0, nelle due amichevoli disputate dall`Italia con San Marino nel 1992 e nel 2013, a cui va aggiunta la vittoria per 8-0 della Nazionale `sperimentale` guidata dall`ex Ct Ventura in occasione del match giocato nel maggio 2017 a Empoli.

OMNISPORT | 27-05-2021 12:41