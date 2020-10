Italia, Mancini ne convoca 34: non mancano le sorprese

Sono ben 34 i giocatori convocati da Roberto Mancini in vista dei prossimi impegni della Nazionale in Nations League e non solo. Saranno infatti tre gli impegni degli Azzurri nelle prossime settimane: il 7 ottobre a Firenze avrà luogo l’amichevole contro la Moldova, quindi arriveranno le sfide valide per la competizione continentale contro la Polonia (a Danzica l’11) e contro l’Olanda (a Bergamo il 14). E tra le chiamate del ct non manca qualche sorpresa.

Solo uno tra i convocati è alla prima assoluta in Nazionale: si tratta del portiere del Verona, Marco Silvestri. Da sottolineare, però, anche alcuni ritorni in azzurro dopo diversi anni di mancate convocazioni. Si tratta di Angelo Ogbonna, Manuel Lazzari e Domenico Berardi, non più considerati in ottica Italia rispettivamente da marzo, settembre e novembre 2018.

Importante evidenziare anche l’assenza totale di giocatori provenienti dal Napoli. I potenziali convocati di Roberto Mancini, Meret e Di Lorenzo, saranno infatti assenti per ultimare le verifiche sul COVID-19 dopo il caso Genoa e la positività di Zielinski.

Ecco dunque il quadro complessivo degli uomini a disposizione di Mancini.

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Marco Silvestri (Hellas Verona), Salvatore Sirigu (Torino).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint-Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Angelo Obinze Ogbonna (West Ham United), Leonardo Spinazzola (Roma).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint-Germain).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Moise Kean (Everton), Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna).

OMNISPORT | 02-10-2020 21:12