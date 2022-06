Italia, Mancini: "Preoccupato per Insigne? Vedremo cosa accadrà"

13-06-2022 18:38

In vista dell’ultimo impegno estivo di Nations League, Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa: “Credo che metterò giocatori freschi. È l’ultima partita prima delle vacanze e non è facile. Abbiamo fatto un buon lavoro ma c’è da fare tanto. Quando saremo dominanti, come con l’altra squadra, e fluidi in fase realizzativa saremo un passo in avanti. Ci sono tante cose buone però”.

Per Mancini la Germania è un avversario tosto: “Giocano bene, credo che rispetto al passato forse anche meglio. Hanno talmente tanti giocatori di talento, sono come gli inglesi. Tengono bene il campo, stanno alti, pressano. Tecnicamente hanno un possesso palla ottimo. È una delle migliori squadre”.

Mancini ha fatto un bilancio di questi giorni di lavoro: “Sono stati belli, soprattutto per lavorare. Poi ho visto dei ragazzi che possono avere un grande futuro. La squadra ha fatto cose ottime. Dopo l’Argentina mi è dispiaciuto, ma era la prima volta dopo la Francia dove noi non abbiamo giocato bene e perso giustamente . Loro sono stati migliori e hanno vinto. Due partite in quattro anni ci possono anche stare”.

Mancini è soddisfatto: “Pensavo che i giovani potessero fare un po’ più di fatica, ma hanno avuto personalità. Possiamo pescare giovani interessanti ovunque. Il livello in Nazionale è altissimo. Credo che i ragazzi abbiano bisogno di avere la possibilità di giocare. Per un giovane non è semplice, devi avere fiducia, farli giocare pur senza prestazioni ottimali. Se uno ha la qualità, il fisico… Noi speriamo di avere azzeccato, non è detto che ci abbiamo preso”.

Mancini ha chiuso parlando di Insigne: “Preoccupato di perderlo per la Nazionale? Non lo so… Dipenderà da come starà e da cosa accadrà qua e nel campionato americano. Ha dato tanto alla Nazionale ed è un grande giocatore”.