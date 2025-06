Italia-Moldova, Spalletti e gli azzurri salvati dal Var: 60 secondi di terrore. Il gol di Raspadori non cancella i mugugni

La nazionale italiana rischia grosso nel primo tempo quando la Moldova trova il gol del vantaggio ma a salvare gli azzurri ci pensa, con molta lentezza, il Var che segnala una punizione di fuorigioco

60 secondi di totale spavento, un momento quasi surreale quello che si vive a Reggio Emilia nel corso del match tra Italia e Moldova. La nazionale ospite infatti trova l rete del vantaggio con Nicolaescu prima che arrivi l’intervento provvidenziale del Var.

Il gol annullato dal Var

Passano solo 10 minuti, un avvio di gara strano in cui l’Italia prova subito a lanciarsi all’attacco ma negli ultimi 20 metri Frattesi e compagni non riescono a sfondare contro una squadra che si difende in forze. Ma di fatto alla prima azione della Moldova arriva la doccia fredda, azione che si sviluppa senza grande velocità sulla fascia sinistra con il cross di Reabciuk per Nicolaescu che di testa anticipa Ranieri e batte Donnarumma. La sensazione però già dopo il primo replay è che la rete è viziata da una posizione di fuorigioco, l’arbitro porta il pallone a centrocampo e dopo molto tempo arriva la segnalazione del Var che annulla il gol.

Italia-Moldova: le emozioni del match

Il clima surreale a Reggio Emilia

C’è grande pubblico a Reggio Emilia per sostenere gli azzurri ma il clima che si vive intorno alla nazionale dopo la sconfitta contro la Norvegia è sicuramente particolare. Il pubblico prova a fare la sua parte per dare una mano a una squadra in difficoltà ma non mancano momenti di silenzio. E poi anche di incredulità. Quando arriva il gol della Moldova, il tifo italiano si ammutolisce di colpo e anche dopo l’annullamento la situazione non cambia molto, al punto che più del pubblico si sentono le urla di Spalletti dalla panchina. E non mancano neanche i fischi all’indirizzo forse degli azzurri che sembrano impauriti e insicuri.

Raspadori aiuta l’Italia

Il gol del vantaggio segnato da Raspadori permette a tutti di tirare un sospiro di sollievo. Sembra la svolta per gli azzurri ma nei minuti successivi è la Moldova a rendersi maggiormente pericolosa andando vicino al gol in un paio di circostanze. E nonostante il primo tempo si chiuda sul punteggio di 1-0, dagli spalti i tifosi italiani continuano a rumoreggiare dopo un primo tempo decisamente difficile.