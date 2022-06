Italia, Pessina: "Abbiamo fatto una grande partita, stiamo lavorando sulla lucidità"

11-06-2022 23:33

Subito dopo il pareggio contro l’Inghilterra nella gara valida per la terza giornata di Nations League, il centrocampista dell’Italia Matteo Pessina ha parlato ai microfoni di Rai Sport:

“Ad un certo punto della gara non c’erano più ruoli. In partite come queste la tattica salta. Loro sono abituati a questo calcio, noi abbiamo retto bene. Potevamo vincere”.

“Nel primo tempo abbiamo trovato più occasioni, mentre nel secondo loro hanno tenuto più palla. Dovevamo essere più lucidi. Stiamo lavorando su questo e la voglia c’è perché abbiamo fatto una grande partita”.