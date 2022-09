Italia, Petrucci fiducioso su Banchero: "Speriamo di averlo ai Mondiali"

23-09-2022 16:21

Al Festival dello sport di Trento, il presidente Fip Gianni Petrucci ha ammesso: “Il basket italiano sta come il Paese, ha tanti problemi da risolvere. Dopo la pandemia abbiamo perso dei tesserati, li stiamo però riacquistando, specialmente nel mini basket. E ci sono ovviamente i problemi della crisi energetica come per tutte le federazioni, problemi economici. Ma noi abbiamo la fortuna di avere degli imprenditori solidi che probabilmente nemmeno il mondo del mio amico calcio ha. Però dobbiamo risolverli e li risolveremo. Adesso vediamo il nuovo governo, laddove facessero un ministro dello sport. E quindi i problemi si risolveranno”.

La nazionale maschile però è in crescita e Petrucci è fiducioso in vista dei prossimi grandi impegni internazionali: “Siamo tornati ad un Mondiale e alle Olimpiadi dopo tanti anni e abbiamo una nazionale che conta. Si deve cercare di intervenire sul settore femminile dove abbiamo dei problemi e dove riconosco che altre Federazioni sono avanti a noi”.

Durante l’intervista, Petrucci si è concentrato soprattutto su Banchero, giovane fenomeno del basket mondiale e prima scelta del draft Nba: “La chance che possa vestire la maglia azzurra è reale, perché ha scelto di avere il nostro passaporto. Lui recentemente si è anche fatto una foto con la maglia della nostra nazionale e Trainotti [general manager FIP] è stato lì, per parlare con i suoi genitori…”.

“Speriamo di poterlo avere con noi ai Mondiali: sicuramente abbiamo delle chance – continua Petrucci -. Per questo sia Gianmarco Pozzecco che Salvatore Trainotti andranno negli Stati Uniti, per parlare con la società di appartenenza [gli Orlando Magic] prima e con il giocatore stesso poi. Poter contare su di lui sarebbe una stupenda novità: è stato la prima scelta assoluta, certamente ci rinforzerà”.