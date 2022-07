Italia: Pietro Ceccarelli salta il test con la Georgia

04-07-2022 11:50

Sperava di farcela fino all’ultimo secondo, invece Pietro Ceccarellisi deve arrendere.

Un problema muscolare ai flessori della coscia destra ha fermato il pilone del Brive, che non era sceso in campo contro Portogallo e Romania, e che quindi salterà l’ultimo appuntamento degli Azzurri nel test match contro la Georgia.

Una assenza che pesa molto, quella del prima linea: in assenza di Marco Riccioni, Pietro Ceccarelli si era infatti dimostrato come la scelta più affidabile a destra durante lo scorso Sei Nazioni, in particolare grazie alle sue capacità in mischia chiusa, dove sicuramente la Georgia vorrà mettere alla prova l’Italia.

Chi giocherà al suo posto? A disposizione di Kieran Crowley adesso ci sono Simone Ferrari e Ion Neculai, con la possibilità, se fosse necessario, di spostare a destra Ivan Nemer, che già in altre occasioni si è adattato a spostarsi di lato rispetto a quello che predilige, sia con il club che con la Nazionale.

Appuntamento per l’Italia domenica 10 luglio a Batumi contro la Georgia: il match avrà inizio alle ore 18:00 italiane.