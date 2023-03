Italia: Provedel indisponibile, convocato Carnesecchi

Il portiere della Cremonese era impegnato con l'Under 21, dal pomeriggio sarà a disposizione di Mancini per il primo allenamento a Coverciano

20-03-2023 14:54

Ha stretto i denti e ha giocato il derby della capitale, ma il portiere della Lazio Ivan Provedel non ce la fa e lascia il ritiro della Nazionale. Così Roberto Mancini convoca un altro numero uno, quello della Cremonese Marco Carnesecchi. Che era in raduno con l’Under 21, ma che sarà a disposizione da subito e già in campo per il primo allenamento di questo pomeriggio a Coverciano.

L’Italia affronterà in rapida sequenza l’Inghilterra – allo stadio Maradona di Napoli – e poi Malta per le qualificazioni ai prossimi campionati europei.