Italia, quante medaglie ai Mondiali di sci: Thoeni resta al top

Il nuovo trionfo di Federica Brignone fa riaprire i libri di storia: lo slalomista di Trafoi resta il campione azzurro più decorato

06-02-2023 17:19

Il nuovo trionfo in combinata di Federica Brignone ai Mondiali di sci alpino a Méribel fa riaprire i libri della storia azzurra, ripercorrendo le emozioni legate alle tante, tantissime medaglie conquistate nelle diverse epoche, da una generazione all’altra.

Mondiali di Sci, quante medaglie nella storia azzurra!

Da Cortina d’Ampezzo a Courchevel e Méribel, la doppia location transalpina sede della quarantasettesima edizione dei Mondiali di sci alpino. Ma quanti sono gli allori portati a caso dai nostri portacolori dalla competizione iridata? Prima della rassegna francese attualmente in corso, in tutto, se ne contavano 73: 43 tra gli uomini, 29 tra le donne ed una in una prova mista.

A guidare la classifica c’è sempre il leggendario Thoeni

Prima del trionfo di Federica Brignone, due estremità della cerniera sono costituite dalla pioniera Paula Wiesinger, che a Cortina nel 1932 passò davanti alle competitor austriache, all’argento di Luca De Aliprandini nella medesima location, ma nel 2021. Certamente, però, l’azzurro più vincente in cima alla classifica “all time” è Gustav Thoeni, capace di conquistare 5 medaglie d’oro e due d’argento in coda a Sapporo 1972, Sankt Moritz 1974 e Innsbruck 1976 . Va sottolineato comunque che gli allori olimpici, allora, avevano valenza anche come mondiali. Indimenticabili anche, in ordine sparso nel tempo, le gesta di Alberto Tomba (che dominò in Sierra Nevada, nel 1996, stessa location di Zeno Colò nel 1950), Debora Compagnoni, Isolde Kostner, Piero Gros tra le tante emozioni del passato più o meno recente. E il contatore, proprio grazie a Federica Brignone, è pronto ad essere aggiornato in Francia.