Italia, Raspadori: "Simpatizzo Inter, ma non sono tifoso"

12-06-2022 00:00

Il talento del Sassuolo Giacomo Raspadori è stato intervistato da Gazzetta Tv riguardo alla sua nota simpatia per i colori dell‘Inter. Tra l’altro, da tempo Raspadori viene accostato all’Inter, oltre che al Milan e alla Juve.

Ecco le sue parole:

“Diciamo che sono simpatizzante, è maggiormente stata una cosa per scontrarmi con mio fratello che tifa Milan. Non sono più tifoso, ma simpatizzante dell’Inter. Quando passione e lavoro vanno insieme, il tifo un po’ si va a perdere, io tifo ora per il Sassuolo, sono diventato grande nel Sassuolo ed è per quella sponda lì. Non ero favorevole al Milan e nemmeno dell’Inter, non c’era una preferenza. Al di là dello Scudetto volevamo finire alla grande la stagione”.