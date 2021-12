Italia, Roberto Mancini non si sbilancia sul proprio futuro

11-12-2021 13:55

È un Roberto Mancini ben focalizzato sulle gare chiave di marzo quello che ha parlato a L’Equipe, testata che ha raccolto tanto la convinzione del c.t. azzurro per gli spareggi quanto i dubbi circa il suo futuro professionale.

Italia-Mancini, tanti interrogativi sul futuro

Da questo punto di vista, Mancini (finito al centro di alcune voci di mercato nelle scorse settimane) non ha voluto dare alcun indizio ribadendo invece come la sua attenzione sia rivolta al 100% ai match della prossima primavera.

“Il mio futuro? Vedremo, oggi è difficile dirlo. Abbiamo questi due spareggi importantissimi, poi vedremo che cosa succederà. Non sono ancora proiettato sul dopo” ha dichiarato il tecnico jesino al quale, certamente, non sta andando giù un’attesa così lunga.

“Bisogna aspettare fino a marzo, purtroppo. Non mi piace questo. Mi manca allenare ogni giorno e giocare ogni tre giorni: è meglio che farlo una volta ogni tanto” ha ammesso con grande onestà Mancini.

Italia-Mancini, vietato pensare alle occasioni mancate

L’allenatore della Nazionale quindi pare esclusivamente concentrato sulle sfide valevoli per la qualificazione ai Mondiali, un traguardo questo che sarà da centrare evitando di pensare alle chance sprecate nei mesi precedenti.

“Abbiamo avuto tante occasioni di qualificarci prima, solo che i dettagli che prima ci giravano a favore ci sono girati contro. Abbiamo dominato le due partite con la Svizzera, ma non ne abbiamo vinto nemmeno una. Peccato, però ormai è successo” ha dichiarato il c.t. della Nazionale.

“Siamo di nuovo in una situazione complicata, dobbiamo vincere due partite per andare in Qatar, eppure siamo una squadra eccellente, che ha appena vinto l’Europeo. Questa è la dimostrazione che nel calcio, anche quando meriti, a volte non vinci”.

Italia, l’incitamento di Mancini

Per evitare di ripetere il 2018 (quando l’Italia guardò il Mondiale russo da casa), sarà quindi fondamentale lavorare con intensità e tirar fuori orgoglio e attributi.

“Meritavamo la qualificazione da un bel po’ e invece ci ritroviamo in una situazione molto difficile. Ma è proprio nelle difficoltà che bisogna essere forti” ha proseguito Mancini.

“Dobbiamo rimboccarci le maniche e pensare al futuro. Sappiamo di avere le qualità per vincere e ci riusciremo” è la convinzione di un c.t. che vuole regalare altre emozioni ai tifosi tricolori.

“La nostra vittoria all’Europeo ha dato fiducia a tutto il movimento sportivo e abbiamo reso felici le persone. Una soddisfazione enorme”.

