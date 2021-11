Italia, i rimpianti e i timori dei tifosi dopo il sorteggio playoff

26-11-2021 18:00

L’urna di Zurigo regala all’Italia di Roberto Mancini il cammino playoff peggiore verso il Mondiale in Qatar dell’anno prossimo. Il primo turno, quello giocato in casa il 24 o 25 marzo, vedrà gli Azzurri impegnati contro la Macedonia del Nord, poi però, qualora dovessero superare il primo ostacolo, il 28 o 29 marzo, i campione d’Europa in carica saranno costretti con molta probabilità a vedersela con il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che giocherà il primo match contro la Turchia. A complicare ulteriormente le cose, il fatto che la finale verrà giocata in trasferta.

Playoff Mondiale, i commenti a caldo dei tifosi

Sui social i tifosi azzurri non nascondono la delusione. C’è chi scrive: “Rischiamo davvero di non andare a Qatar 2022. Pazzesco” e ancora: “Sarà durissima“, “Italia con il Portogallo. Commento tecnico: il c*lo non è dalla nostra parte”. Non manca chi comunque non perde la propria ironia e commenta: “Poteva andare peggio. Poteva capitarci il Brasile del 1970“.

In molti, poi se la prendono con la Fifa. Qualcuno scrive: “Ma com’è possibile essere così sf*gati? Italia incontra Portogallo ai Playoff per il Mondiale. Grazie alla Fifa che toglie posti alle squadre europee avremo una delle ultime due vincitrici dell’Europeo fuori dal torneo” e anche: “Mondiali 2026 dai, è stato bello. Che sistema di sorteggio indecente. Il Galles va ai mondiali ma Italia o Portogallo no”, un tifoso chiede: “Chissà se un mondiale in Qatar può permettersi di non avere Cristiano Ronaldo?!”

Non manca ovviamente chi sottolinea: “Non è questione di fortuna o meno, è che non bisognava arrivare a questi spareggi“, “Chi è causa del suo mal… ” e chi, invece, non perde la carica e commenta: “Il Portogallo era il rischio ed ecco che probabilmente lo si incontrerà nella finale. Ma queste sono le partite che devono gasare, quando gli stimoli sono al massimo. E vanno vinte!”.

